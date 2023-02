Maxi sequestro di vodka contraffatta anche a Palermo, coordinato dalla Guardia di Finanza di Treviso

Maxi sequestro di vodka contraffatta, anche a Palermo: la notizia del sequestro di oltre 8.000 bottiglie di vodka contraffatte in diverse zone d’Italia ha fatto il giro del Paese. Le bottiglie, prodotte in Georgia e rivendute da un’azienda rumena, riportavano falsi marchi di due note aziende produttrici. Il sequestro principale è avvenuto nella provincia di Treviso, ma le Fiamme Gialle hanno scoperto che gli alcolici erano stati venduti anche ad altri operatori economici, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Così, sono scattati ulteriori sequestri in diverse province d’Italia, tra cui Palermo.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Treviso, sono state avviate grazie a una segnalazione dell’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (O.L.A.F.). Le bottiglie contraffatte presentavano contrassegni distintivi falsificati con modalità particolarmente sofisticate, ma i finanzieri trevigiani, in collaborazione con gli uffici legali delle due aziende produttrici, sono riusciti a ricostruire l’intera filiera commerciale della vodka contraffatta, prodotta in Georgia e venduta da un’azienda rumena ad alcuni importatori con sede a Milano e Torino.

Secondo quanto riportato dal rapporto Iperico 2022, elaborato dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale, le autorità competenti, tra cui la Guardia di Finanza, hanno svolto quasi 208.000 interventi a contrasto della contraffazione tra il 2008 e il 2021, sequestrando circa 617 milioni di articoli falsificati, per un valore economico stimato di oltre 5,9 miliardi di euro.

Le indagini sui commercianti che hanno acquistato la vodka contraffatta sono ancora in corso, al fine di sottrarre dal mercato i prodotti ancora disponibili per la vendita. Si tratta di un giro d’affari illecito stimato in oltre un milione di euro, che mina la salute dei consumatori e danneggia l’economia legale.

