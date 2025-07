Maxi sequestro di droga, 10 kg di cocaina al casello di Buonfornello

Nei giorni scorsi, nel corso di un controllo di routine presso la barriera autostradale di Buonfornello, agenti della sezione stradale locale, affiancati dall’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno scovato un carico di stupefacenti di notevole entità. Il veicolo, guidato da A.D., classe 1975, stava proseguendo il viaggio insieme ai propri familiari quando è stato fatto accostare dalle forze dell’ordine. “Dopo l’alt intimato al conducente abbiamo notato un atteggiamento guardingo e qualche esitazione nei movimenti”, hanno riferito gli operatori impegnati nell’operazione.

È stato dunque richiesto l’intervento del cane antidroga, il cui fiuto ha segnalato un’anomalia nell’abitacolo, spingendo gli agenti a eseguire un’ispezione più approfondita sul cruscotto e nella parte anteriore interna. All’interno di un vano artigianale sono stati rinvenuti dieci chilogrammi di cocaina, suddivisi in panetti sigillati. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, A.D. è stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti e tradotto in carcere in regime di custodia cautelare. Le indagini proseguono per accertare la provenienza della droga e i possibili collegamenti con reti criminali. In vista dell’incremento dei flussi veicolari previsto per la stagione estiva, la polizia stradale ha annunciato l’intensificazione dei servizi di controllo lungo le principali arterie siciliane.

👁 Articolo letto 252 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.