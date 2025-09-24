Maxi operazione ad Adrano, 14 arresti nel blitz contro il clan Scalisi

Un’operazione antimafia è stata eseguita nella notte ad Adrano, con l’arresto di 14 persone ritenute affiliate al clan Scalisi. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia guidata da Francesco Curcio, contestano agli indagati diversi reati legati all’attività del gruppo criminale.

Le accuse riguardano, a vario titolo, associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione, danneggiamenti tramite incendio e accessi non autorizzati a sistemi di comunicazione da parte di detenuti. Tutti i reati sarebbero stati commessi con l’aggravante di avere favorito l’organizzazione mafiosa radicata nel territorio adranita.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra mobile di Catania e dal commissariato di Adrano, sotto il coordinamento del Servizio centrale operativo. Alle attività hanno preso parte anche le Squadre mobili di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa e Chieti, oltre al commissariato di Caltagirone.

I nuovi arresti si sommano ai dieci fermi già eseguiti nei giorni precedenti nei confronti di soggetti riconducibili alla stessa cosca. In quell’occasione, dopo l’udienza di convalida, il Gip aveva disposto la custodia cautelare in carcere. In totale, l’inchiesta ha portato al coinvolgimento di oltre trenta persone.

👁 Articolo letto 915 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.