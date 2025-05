Maxi operazione a Palermo contro il traffico di droga, 22 arresti

Nella giornata odierna, la Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica di Palermo, ha eseguito due ordinanze cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale locale, che riguardano un totale di ventidue indagati coinvolti in reati legati all’associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Di questi, diciassette sono stati tradotti in carcere mentre cinque sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

I provvedimenti sono il risultato di due distinte inchieste, denominate “Curly” e “Murales”, condotte dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Palermo sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia. L’indagine “Curly” ha consentito di delineare l’esistenza di due gruppi criminali dediti all’importazione in Sicilia di ingenti quantitativi di cocaina e hashish, poi distribuiti nel capoluogo e nelle province di Caltanissetta, Trapani, Siracusa e Agrigento. Una delle organizzazioni, ben strutturata e con ramificazioni nei quartieri di Ballarò, Brancaccio e Villaggio Santa Rosalia, rappresentava un punto di riferimento per numerosi grossisti locali, assicurando continuità nelle forniture anche durante periodi di scarsità.

Tra gli arrestati figura un soggetto che, pur sottoposto a arresti domiciliari, gestiva l’associazione promuovendo l’attività criminale al di fuori della Sicilia e mantenendo i rapporti con acquirenti in altre province, coordinando inoltre i membri del sodalizio. Un secondo gruppo, nato come diramazione del primo, si è poi reso autonomo attivando un canale di rifornimento da Napoli, fornendo sostanze a grossisti palermitani e provinciali. Durante “Curly” sono stati sequestrati circa 53 chilogrammi di hashish e 2,3 di cocaina; il G.I.P. ha emesso quattordici misure cautelari, di cui undici in carcere e tre agli arresti domiciliari.

L’operazione “Murales”, sviluppata nel quartiere Brancaccio, ha portato all’arresto di otto persone, sei in carcere e due ai domiciliari. Le indagini hanno permesso di individuare due grandi depositi di cocaina, dove sono state rinvenute anche numerose munizioni. Complessivamente, sono stati sequestrati 11 chilogrammi di cocaina, 700 grammi di hashish e 56.000 euro in contanti. Il gruppo presentava una precisa suddivisione dei ruoli, dalla vendita allo spaccio fino ai vertici. Notevole è risultato il sistema di comunicazione, basato su videochiamate e gesti convenzionali per evitare conversazioni verbali.

L’operazione è stata supportata da squadre investigative di Napoli, Siracusa e Agrigento, da unità cinofile, di Polizia Scientifica, dal Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale, dall’XI Reparto Mobile e dal Reparto Volo. In totale, all’intervento hanno partecipato circa 150 agenti della Polizia di Stato.

