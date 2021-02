Maurizio Adamo confermato presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina

Maurizio Adamo guiderà per un altro triennio il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina.Â

La situazione contingente legata all’emergenza COVID ha imposto il voto a distanza a mezzo di una piattaforma telematica ma quella che poteva apparire una difficoltà si è invece rivelata una opportunità di coinvolgimento della base elettorale che ha partecipato numerosa come mai accaduto in passato.Â

Nella riunione di insediamento il neo eletto Consiglio ha distribuito le cariche confermando Presidente Maurizio Adamo e Tesoriere Loredana Duca ed attribuendo la carica di Segretario per la prima volta a Giuseppe Pagliuca. Consiglieri Mariano Giunta, Gaetano Fatato Giovanni Cardullo e Grazia Ruggeri.

Per il Collegio dei Revisori è stata nominata Presidente Giuseppa Napoli e componenti Ermanno Donati e Salvatore Nunnari.Â

Il Presidente Maurizio Adamo nel ringraziare tutti i colleghi per la folta e numerosa partecipazione al voto per il rinnovo di Consiglio e del Collegio ha dichiarato “è un importante segnale che ci incoraggia a continuare con più forza e slancio nell’impegno a favore della categoria dei Consulenti del Lavoro oggi sempre più determinanti e centrali nell’affiancare e sostenere imprese e lavoratori in questo momento di particolare difficoltà legato alle problematiche imposte dalla pandemia.”