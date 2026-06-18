Maturità 2026, oltre 5 mila studenti messinesi alla prima prova

Ha preso ufficialmente il via questa mattina l’Esame di Stato 2026 per gli studenti delle scuole superiori. In provincia di Messina sono 5.173 i candidati coinvolti nella prima prova scritta di italiano, mentre sull’intero territorio siciliano i maturandi sono 44.325.

Alle 8.30, nelle 163 commissioni operative nel Messinese, sono stati aperti i plichi contenenti le tracce predisposte dal Ministero dell’Istruzione. La prova inaugurale, comune a tutti gli indirizzi scolastici, dai licei agli istituti tecnici e professionali, ha dato avvio alla sessione conclusiva del percorso di studi secondario.

Nei giorni precedenti all’esame, il provveditore agli Studi di Messina, Leon Zingales, aveva rivolto un messaggio agli studenti invitandoli a guardare oltre la prova e a mantenere fiducia nelle proprie aspirazioni.

Le sette tracce proposte dal Ministero sono state suddivise nelle consuete tre tipologie. Per l’analisi del testo, gli studenti hanno potuto confrontarsi con la poesia “Passerò per piazza di Spagna” di Cesare Pavese, contenuta nella raccolta postuma “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, e con un brano tratto da “I piaceri” di Vitaliano Brancati.

Nell’ambito del testo argomentativo, le proposte hanno riguardato il saggio “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere” del sociologo Frank Furedi, un estratto del discorso pronunciato da Giuseppe Saragat all’apertura dell’Assemblea Costituente il 26 giugno 1946 e un testo del giornalista scientifico Piero Bianucci tratto dal volume “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”.

Per i temi di attualità, i candidati hanno potuto scegliere tra una riflessione basata sull’articolo “Funziona a meraviglia” della giornalista Wenke Husmann e un brano del libro “Alzarsi all’alba” di Mario Calabresi.

La sessione proseguirà domani con la seconda prova scritta, differenziata in base all’indirizzo di studio. Per alcune sezioni internazionali ed Esabac è prevista una terza prova, mentre il percorso si concluderà con il colloquio orale davanti alle commissioni composte da membri interni ed esterni e presiedute da un presidente esterno.

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