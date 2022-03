Matrimonio gay – Coghe (Pro Vita Famiglia): Proposta M5S incostituzionale

«La proposta sul “matrimonio egualitario” presentata dal Movimento 5 Stelle è irricevibile: secondo la Costituzione la famiglia fondata sull’unione tra un uomo e una donna, aperta alla vita, merita un riconoscimento giuridico specifico che non può essere confuso con altre forme di unioni affettive. Estendere il matrimonio alle unioni gay significa estendere anche la legislazione sulla filiazione, spalancando le porte alle adozioni gay e alla pratica barbara dell’utero in affitto.

Difendere l’unicità dell’unione tra uomo e donna non significa discriminare le coppie omosessuali ma distinguere tra due situazioni oggettivamente diverse, che meritano una disciplina giuridica diversa», il commento di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, in merito alla presentazione del Ddl per il matrimonio civile egualitario.