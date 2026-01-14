Massoneria, esposto a Messina scuote il Grande Oriente d’Italia

La denuncia depositata presso la Procura di Messina dal notaio messinese Silverio Magno ha acceso i riflettori su una fase di forte tensione interna alla massoneria italiana, in particolare all’interno del Grande Oriente d’Italia, chiamato nei prossimi anni a rinnovare i propri vertici e a gestire un patrimonio di valore stimato in diverse centinaia di milioni di euro.

L’atto presentato dall’esponente messinese ipotizza i reati di stalking, diffamazione e violazione della corrispondenza a carico di altri appartenenti all’organizzazione. Al centro dell’esposto vi sarebbero una serie di condotte ritenute persecutorie, maturate anche attraverso canali di comunicazione privati. In una chat Telegram, Magno sarebbe stato indicato con l’appellativo dispregiativo di “Cavaliere Nero”, circostanza che, secondo quanto riportato, avrebbe contribuito a un clima di forte pressione personale e professionale.

Il professionista ha riferito di essere stato destinatario di quattro “tavole d’accusa” da parte del Goi, seguite da un provvedimento di espulsione. A ciò si sarebbero aggiunti messaggi intimidatori ricevuti via posta elettronica, sia in ambito pubblico sia privato. Nella denuncia, Magno parla di un vero e proprio “attacco” sistematico, collegato alle posizioni da lui espresse nel tempo su temi ritenuti sensibili per l’organizzazione.

In particolare, il notaio ha spiegato di aver sollevato ripetutamente la questione delle presunte infiltrazioni mafiose all’interno della massoneria italiana, sostenendo la necessità di “tracciare una linea di confine netta” tra ambiti che, a suo avviso, dovrebbero restare rigorosamente separati. Le sue iniziative, sempre secondo quanto esposto, avrebbero innescato reazioni interne culminate nei procedimenti disciplinari e nell’estromissione.

La denuncia ha determinato l’avvio di accertamenti investigativi da parte dell’autorità giudiziaria, inserendosi in un contesto nazionale caratterizzato da contrapposizioni, fuoriuscite e conflitti interni legati alla governance del Grande Oriente d’Italia.

