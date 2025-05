“Market” della droga al centro storico di Ragusa, arrestato gambiano

Nel centro storico di Ragusa, la Polizia di Stato ha effettuato un arresto nell’ambito di un’operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. Un cittadino gambiano di 25 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione e spaccio di droga, nonché di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scaturito da attività di monitoraggio e appostamenti mirati, durante i quali gli agenti hanno rilevato un continuo via vai di persone presso un’abitazione riconducibile all’indagato.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, tra cui 252 grammi di hashish, 136 grammi di marijuana, 76 grammi di cocaina, oltre a 51 dosi di cocaina e 31 dosi di crack.

Nella stessa abitazione sono stati trovati anche 2.375 euro in contanti, divisi in banconote di vario taglio, e il materiale necessario per il confezionamento della droga. Il soggetto è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale locale, in attesa di disposizioni dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

