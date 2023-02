Mareggiate del 9 e 10 febbraio a Messina: Il sindaco Basile richiede un tavolo tecnico per la stima dei danni e la difesa del litorale

Il Comune di Messina, e in particolare il litorale sud del territorio cittadino Galati Marina, Mili e Santa Margherita, sono stati colpiti da violente mareggiate nei giorni 9 e 10 febbraio. Il sindaco Federico Basile ha inviato una nota a diverse autorità , tra cui il Prefetto, il Presidente della Regione Siciliana, la Deputazione Nazionale e Regionale di Messina, l’Assessorato Territorio e Ambiente, l’Autorità di Bacino e il Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico della Sicilia, per richiedere la convocazione di un tavolo tecnico per la definizione e la quantificazione dei danni causati dalle mareggiate e per la programmazione degli interventi per la difesa del litorale jonico e tirrenico della città .

Gli uffici comunali sono già al lavoro per quantificare i danni e verificare la tenuta degli interventi eseguiti a difesa della linea di costa. Nonostante questi interventi abbiano evitato danni ben più rilevanti, il sindaco ha evidenziato la necessità di definire un piano integrato per la difesa del litorale e di monitorare costantemente gli interventi.

Il piano deve prevedere, con urgenza, le priorità d’intervento per opere di messa in sicurezza immediata e una spesa programmata per gli interventi di completamento da parte degli organi competenti. Il Comune di Messina ha già inserito delle risorse nella programmazione extra bilancio per coordinare ulteriori progetti.

Il sindaco Basile auspica in una celere dichiarazione di stato di calamità e di emergenza da parte della Regione Siciliana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo permetterà di attuare rapidamente gli interventi necessari a ripristinare la sicurezza del litorale e a prevenire ulteriori danni in futuro.

