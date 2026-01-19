Mareggiate attese, Basile invita alla prudenza: “Evitare gli spostamenti”

Resta alta l’attenzione a Messina per l’ondata di maltempo che sta interessando la città e la fascia jonica della provincia. Il sindaco Federico Basile, intervenuto durante una riunione al Centro operativo comunale, ha invitato la popolazione a limitare al massimo gli spostamenti nelle prossime ore, sottolineando l’evoluzione incerta del quadro meteorologico. “È necessario mantenere un comportamento prudente ed evitare movimenti non indispensabili”, ha dichiarato, spiegando che sono in corso valutazioni su possibili allontanamenti temporanei di residenti dalle aree più esposte.

Gli interventi preventivi riguardano in particolare le zone costiere dell’area sud, da Mili a Giampilieri, dove sono attese mareggiate di maggiore intensità. Il Comune sta contattando gli abitanti delle aree ritenute più vulnerabili. “In via cautelativa stiamo invitando chi vive in alcune zone, come Giampilieri, Mili Moleti e Ponte Schiavo, a considerare un temporaneo allontanamento dalle abitazioni”, ha aggiunto il sindaco. Nella stessa area è stato disposto il trasferimento degli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale situata nei pressi di Ponte Schiavo.

Tra le misure adottate figura anche il preallestimento del PalaMili, destinato ad accogliere persone con particolari necessità, oltre alla sistemazione in strutture adeguate dei senza tetto. L’amministrazione comunale continua a monitorare l’andamento della situazione.

Per la giornata di martedì 20 gennaio 2026, Messinaservizi Bene Comune ha annunciato la sospensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta nella “Zona Verde” dell’Area Sud, compresa tra Giampilieri Marina e Mili Marina, incluse le frazioni collinari. Nella stessa area sono sospese anche le attività di spazzamento e scerbatura. Le isole ecologiche resteranno chiuse su tutto il territorio comunale.

Sul fronte istituzionale, la prefetta di Messina, Cosima di Stani, ha presieduto una riunione di coordinamento in Prefettura, disponendo l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi per il monitoraggio costante dell’emergenza e richiamando alla massima prudenza cittadini e amministrazioni locali.

