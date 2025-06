Marefestival Salina, Boldi: “Farò un film con De Sica… Natale a Salina”

Durante il Marefestival Salina, l’attore Massimo Boldi ha annunciato l’intenzione di realizzare un nuovo film in collaborazione con Christian De Sica, suggerendo ironicamente il titolo “Natale a Salina”. L’ipotesi è stata avanzata nel corso della cerimonia di premiazione in cui l’artista, noto per il personaggio di Cipollino, ha ricevuto il Premio Troisi alla carriera. «Io e De Sica siamo come marito e moglie», ha affermato Boldi, aggiungendo che l’idea del film esiste già, ma resta da definire location e dettagli. L’attore compirà 80 anni a luglio.

Sul palco anche Ezio Greggio, che ha rilanciato con una battuta: «Anche Natale alle Eolie non sarebbe male, io potrei candidarmi a sindaco di Salina». Il conduttore televisivo ha definito l’atmosfera del festival “magica”, ricordando il film “Il Postino” di Massimo Troisi.

A Greggio è stata conferita la Targa Argento per il Teatro, consegnata da Manfredi Barbera e dal vicesindaco di Malfa, Giuseppe Siracusano, per il successo del suo spettacolo “Una vita sullo schermo”.

L’intervista ai due artisti è stata curata dal direttore artistico Massimiliano Cavaleri, affiancato da Nadia La Malfa. Sul palco anche Giancarlo Saglimbeni, presidente di Carioni Spedizioni Internazionali, che ha consegnato il premio a Boldi. Il festival, coordinato da Cavaleri con Patrizia Casale e Francesco Cappello, ha visto la partecipazione di altri artisti, tra cui Giuseppe Zeno, Marina Suma, Barbara Foria, Mauro Di Maggio, Daria Biancardi, Salvo Nocera e Giuseppe La Spada.

La serata conclusiva del 15 giugno prevede la consegna dei riconoscimenti alla regista Cristina Comencini e all’attore Alessandro Preziosi.

👁 Articolo letto 171 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.