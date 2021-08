Festival della Musica Emergente Italiana in onda su Rai 2 il 12 agosto Marco Vito e Carolina Rey conducono il festival della musica emergente “FATTI SENTIRE”.

Giovedì 12 agosto alle in seconda serata andrà in onda su RAI 2 la finalissima di FATTI SENTIRE – Festival della musica emergente italiana, il concorso musicale targato Rusty Records.

Lo show televisivo, sarà condotto da Marco Vito e Carolina Rey, e vedrà le esibizioni dei finalisti e degli ospiti della serata: Francesco Sarcina, Paolo Simoni, Curto, Bouvet.

Prima esperienza da conduttore sulla Rai per Marco Vito, già conosciuto dal grande pubblico oltre che come performer del fortunato “Giulietta e Romeo” di Riccardo Cocciante, per il ruolo di direttore d’orchestra di “Amici” di Maria De Filippi. Alla conduzione con lui un volto noto della tv italiana, la giovane e poliedrica Carolina Rey. Marco è anche autore del programma.

Giunto alla seconda edizione, FATTI SENTIRE è un festival che si rivolge a tutti gli artisti di età compresa tra i 16 e i 35 anni, in qualsiasi formazione (solista, duo o gruppo), pensato appositamente per promuovere la musica emergente italiana.

A decretare il vincitore assoluto del festival è stata la giuria televisiva, composta da Saturnino (musicista), Fabiana (speaker radiofonica Radio Number One), Andrea Amato (direttore artistico di RDS Next), Sergio Cerruti (presidente di A.F.I. produttore discografico e disc jockey), Chiara De Pisa (speaker radiofonica RDS), Stefano Fisico (che, oltre a curare la direzione artistica del festival, è anche il direttore della webzine StefanoFisico.it), Romina Minadeo (giornalista) e Alex Pierro (giornalista e critico musicale), alla quale si è aggiunto il voto della commissione artistica.

Prodotto da Occhio X Occhio Entertainment, FATTI SENTIRE – Festival della musica emergente italiana è un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo e la Pro Loco di Cinisello Balsamo, con il patrocinio di AFI (Associazione Fonografici Italiani).