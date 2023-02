Marco Mengoni trionfa al Festival di Sanremo 2023 con “Due vite”

La 73esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con una vittoria storica per Marco Mengoni. Il cantante, che aveva già vinto il Festival nel 2013 con “L’essenziale”, ha conquistato il primo posto nella classifica finale con la canzone “Due vite”. La quarta edizione condotta da Amadeus è stata una vera e propria sfida per tutti i partecipanti, ma alla fine è stato Mengoni a spuntarla.

La canzone “Due vite” è riuscita a battere altri due grandi concorrenti: “Cenere” di Lazza e “Supereroi” di Mr Rain. Tuttavia, altre due canzoni sono state premiate con il “Premio della Critica Mia Martini” e il “Premio della sala stampa radio tv web Lucio Dalla”: “Splash” di Colapesce e Dimartino.

Questa era la terza partecipazione di Marco Mengoni al Festival di Sanremo e la seconda volta che ha vinto il concorso. La sua carriera è iniziata nel 2010, quando ha raggiunto la notorietà come vincitore del talent show X Factor. Dopo il successo al Festival di Sanremo, Mengoni è diventato uno dei cantanti più amati e rispettati in Italia.

Con questa vittoria, Marco Mengoni rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, il più importante e seguito concorso musicale europeo, con la canzone “Due vite”. In altri sei paesi europei e del mondo, sono state scelte le canzoni che parteciperanno all’Eurovision: Estonia, Danimarca, Malta, Lettonia, Croazia e Romania.

In conclusione, la vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023 è stata un momento importante per la musica italiana e per la carriera del cantante. La sua canzone “Due vite” rappresenterà l’Italia con orgoglio all’Eurovision Song Contest.