Marco Mengoni si prepara per Liverpool: le emozioni, i pensieri e le dediche dell’artista di Ronciglione

La notte del Festival di Sanremo è stata quella del trionfo di Marco Mengoni, che con la sua canzone “Due vite” si è affermato come il vincitore del 73° Festival della Canzone Italiana. Il cantante, che ha ottenuto il primo posto per tutte e tre le giurie coinvolte (Sala Stampa, Televoto, Demoscopica), si prepara adesso per un nuovo appuntamento importante: l’Eurovision Song Contest che si terrà a Liverpool quest’anno.

In conferenza stampa, Marco ha parlato dei momenti privati difficili che ha attraversato negli ultimi tempi e della vittoria a Sanremo che lo porterà verso nuove destinazioni. “Oggi mi godo questa giornata, da domani inizieremo a pensare al meglio come prepararci per Liverpool”, ha dichiarato.

L’artista potrebbe anche essere invitato a Kiev dal presidente ucraino Zelensky, a cui ha risposto: “Io ci andrei tutti insieme, più siamo e meglio è, più voci si aggiungono e più forte arriva il messaggio”.

Durante la conferenza stampa, Marco ha anche espresso il suo pensiero alle donne in gara al Festival di Sanremo, dicendo: “Le donne di questo Festival sono delle figure mitologiche e ci sono rimasto male che nessuna sia arrivata nella cinquina. Evidentemente in questo Paese c’è ancora da cambiare molte cose”.

Infine, un pensiero speciale è stato rivolto alla madre, a cui Marco ha dedicato la sua vittoria a Sanremo. “Dedico questo festival soprattutto alla donna che mi ha messo al mondo”, ha detto commosso. La prima telefonata dopo la vittoria è stata fatta proprio a lei, ma “per le prime due volte non mi ha risposto: era in piazza a festeggiare. L’ho perdonata”, ha scherzato l’artista di Ronciglione.