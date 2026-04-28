Marcello Scurria ufficializza la candidatura a Palazzo Zanca

Presentata ufficialmente a Palazzo Zanca la candidatura a sindaco di Marcello Scurria, accompagnata dal deposito delle liste elettorali e del programma politico della coalizione che lo sostiene. La formalizzazione è avvenuta nel corso della mattinata, con la partecipazione delle forze politiche e civiche che compongono lo schieramento.

A supporto della candidatura risultano schierati diversi partiti del centrodestra e movimenti civici, tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano e Partito Animalista. La coalizione si presenta con una proposta unitaria sotto il progetto denominato “Messina SIcambia”.

Nel corso della presentazione, Scurria ha dichiarato: “Abbiamo puntato sulla qualità e non sulla quantità dei candidati che vogliono impegnarsi nel progetto ‘Messina SIcambia’”. Contestualmente al deposito del programma elettorale, come previsto dalla normativa vigente, sono stati resi noti anche i primi cinque assessori designati.

La composizione iniziale della futura giunta prevede quattro donne e un uomo. I nominativi indicati sono quelli di Matilde Siracusano, Carlotta Previti, Flavia Toscano, Giovanna Famà e Tonino Genovese.

L’atto formale segna l’avvio ufficiale della fase elettorale per la coalizione guidata da Scurria, con la definizione sia della proposta politica sia della squadra amministrativa di riferimento.

👁 Articolo letto 272 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.