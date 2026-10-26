Manovrina regionale, ai Nebrodi 5,8 milioni di euro per 33 Comuni

La manovrina finanziaria approvata dalla Regione Siciliana destina5 milioni e 835 mila euro a 33 Comuni dei Nebrodi, attraverso i cosiddettiFondi per gli investimenti territoriali. Le risorse finanziano interventi di riqualificazione urbana, manutenzione stradale, edilizia scolastica, impianti sportivi ed edifici pubblici.

Il finanziamento più consistente riguardaSan Piero Patti, con 750 mila euro, di cui 600 mila destinati alla riqualificazione dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini e della relativa palestra. SeguonoCapo d’Orlando con 520 mila euro, per interventi su aree urbane, scuole e lungomare Ligabue, eGioiosa Marea con 400 mila euro, comprendenti 200 mila euro per il lungomare e l’area giochi di San Giorgio.

ABrolo sono assegnati 330 milaeuro per la torre Voab, la scuola di Piana e contrada Longo, mentrePiraino riceve 325 mila europer interventi a San Costantino, Lacco e Sant’Ignazio.Sinagra beneficia di 300 mila euro, destinati principalmente al quartiere Gorghi, agli impianti sportivi e al cimitero.

Stanziati250 mila euro ciascuno per Mistretta e Acquedolci, 210 mila euro per Patti e 200 mila euro per Tusa. ALongi arrivano 160 mila euro, mentreMilitello Rosmarino, Caronia, Santo Stefano di Camastra, Sant’Angelo di Brolo e Naso ricevono 150 mila euro ciascuno.

PerCesarò sono previsti 140 mila euro. Finanziamenti da100 mila euro interessano San Fratello, Raccuja, Floresta, Castell’Umberto, Librizzi, Galati Mamertino e Castel di Lucio. Ulteriori risorse sono destinate a San Salvatore di Fitalia, Capri Leone, Alcara Li Fusi, Ficarra, Sant’Agata Militello, San Marco d’Alunzio e Frazzanò.

Previsti inoltre contributi per il Museo della moda di Mirto e per interventi su edifici religiosi a Montalbano Elicona, Castel di Lucio, Gioiosa Marea, Mistretta e Patti.

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