Manovra finanziaria, Geraci: “Interventi su lavoro e agricoltura”

La manovra finanziaria approvata dall’Assemblea regionale siciliana si inserisce, secondo quanto dichiarato dalla Lega, in un quadro orientato al sostegno della crescita economica dell’Isola. A evidenziarlo è Salvo Geraci, capogruppo del partito all’Ars, che individua nel credito d’imposta da 200 milioni di euro uno degli elementi centrali dell’impianto complessivo della legge di stabilità.

Nel provvedimento trovano spazio misure rivolte a diversi ambiti occupazionali. In particolare, sono previste stabilizzazioni per i lavoratori dell’Esa e l’incremento delle giornate lavorative per circa 13.500 addetti del comparto forestale. Sul fronte agricolo, la manovra introduce interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza idrica, attraverso il finanziamento dei laghetti aziendali.

La legge istituisce inoltre un bacino dedicato agli ex lavoratori Almaviva Contact, con l’obiettivo di un successivo inserimento in attività coerenti con le esigenze dell’amministrazione regionale. Per i lavoratori impegnati nei progetti di Emergenza a Palermo, i cosiddetti Pip, è previsto l’aumento dell’orario fino a 25 ore settimanali.

Risorse specifiche sono state destinate, tramite il Fondo unico regionale per lo spettacolo, alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri e agli enti attivi nei settori culturale e musicale. Tra le novità figurano anche l’istituzione di un fondo per la prevenzione delle tossicodipendenze, esteso ai fenomeni di iperconnettività, e misure per la riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Completano il quadro interventi sui bonus edilizi per le famiglie, disposizioni a supporto della Super Zes e contributi fino a 30 mila euro per imprese europee che assumono lavoratori siciliani in modalità da remoto. La manovra prevede infine risorse aggiuntive per i comuni, con l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità dei bilanci.

👁 Articolo letto 183 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.