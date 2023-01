Mancato rispetto per i diversamente abili: sanzioni elevate e controlli intensificati

Ancora casi di mancato rispetto in strada dei diversamente abili. Come in via della Zecca a Messina dove due stalli riservati ai portatori di handicap se li dividevano in tre non aventi diritto. Gli agenti del Radiomobile della polizia municipale hanno elevato tre sanzioni da 165 euro ciascuna e decurtati dodici punti in totale sulle patenti. I vigili urbani hanno intensificato nelle ultime settimane i controlli a tutela delle fasce deboli.

Altra segnalazione quella di un uomo in sedia a rotelle che non riusciva a tornare a casa a causa di auto e furgoni lasciati in sosta sul marciapiede. Un furgone chiudeva totalmente il passaggio pedonale. Il diversamente abile ha contattato la polizia municipale al numero 090771000 chiedendo aiuto. Intervenuta la pattuglia della Radiomobile che con l’ausilio di carro attrezzi ha provveduto a liberare il marciapiede e a sanzionare tutte le auto in divieto di sosta tra le vie Grillo e Cadorna.