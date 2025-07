Mancata erogazione idrica in sette zone di Messina per guasto

Questa mattina Amam ha comunicato l’interruzione temporanea della fornitura idrica in sette settori di Messina. L’anomalia è stata causata dallo sfilamento di un manicotto all’interno di una galleria situata a valle del serbatoio Gonzaga. «A seguito di tale evento si è verificata un’interruzione momentanea della distribuzione idrica in alcune zone», recita la nota diffusa alle ore 9.30.

Le vie interessate dalla mancata erogazione comprendono Viale Regina Elena, Viale Boccetta, Viale Principe Umberto, Via Pietro Castelli, Via Regina Margherita, la zona bassa di Via Palermo e Annunziata. Amam specifica che «i tecnici sono già al lavoro per effettuare la riparazione e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile».

Il gestore del servizio invita gli utenti a segnalare ulteriori disagi al numero 090 3687711 o al numero verde 800 085 584. Al momento non sono state rese note tempistiche precise per il ritorno alla normale distribuzione, ma gli interventi proseguono in via prioritaria per ridurre al minimo i disagi alla popolazione.

