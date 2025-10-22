Mancanza del numero legale blocca la Commissione Affari istituzionali

La seduta della Commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana non si è svolta a causa dell’assenza del numero legale. Secondo quanto riferito dai componenti dell’opposizione, erano presenti solo i deputati di Fratelli d’Italia in rappresentanza della maggioranza. Lo hanno reso noto i membri della commissione Michele Catanzaro e Mario Giambona, del Partito democratico, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno e Angelo Cambiano.

«Questa mattina la commissione non si è potuta riunire per mancanza del numero legale. Erano presenti i deputati dell’opposizione ma, per la maggioranza, soltanto i rappresentanti di Fratelli d’Italia», hanno dichiarato congiuntamente i quattro parlamentari. La riunione avrebbe dovuto affrontare l’esame e il parere sulle nomine relative all’Istituto autonomo case popolari (Iacp) di Siracusa.

La mancata partecipazione dei rappresentanti della maggioranza ha impedito quindi l’avvio dei lavori previsti, rinviando la trattazione del punto all’ordine del giorno. La questione delle nomine allo Iacp di Siracusa, già oggetto di attenzione politica nelle scorse settimane, resta così sospesa in attesa di una nuova convocazione della commissione.

