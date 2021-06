Mancano i condizionatori e chiude Hub vaccinale nel Catanese

M5S: “Toh, in Sicilia d’estate fa caldo, chi l’avrebbe detto?”

“Toh, d’estate fa caldo. Chi l’avrebbe mai detto, in Sicilia, a ridosso di luglio? Ai responsabili dell’Asp di Catania, costretti a chiudere l’hub vaccinale di Sant’Agata Li Battiati, perché presi in contropiede per l’improvviso e inaspettato arrivo delle alte temperature, la nostra solidarietà ”.

Lo affermano, in chiave evidentemente ironica, i deputati regionali del M5S all’Ars, componenti della commissione Sanità , Francesco Cappello, Giorgio Pasqua, Antonio De Luca e Salvatore Siragusa.

“Organizzare un hub vaccinale in un centro non dotato di climatizzatori – dicono – ci sembra la genialata del secolo. A quanto pare la Regione si sta muovendo con la sua caratteristica andatura da tartaruga azzoppata per metterci una pezza, e intanto a farne le spese, come sempre, sono i cittadini, che hanno trovato i cancelli chiusi a fronte di prenotazioni regolarmente fatte e, per giunta, a quanto pare, senza comunicazione dello stop, che avrebbe quantomeno risparmiato loro un viaggio a vuoto e, presumibilmente, di perdere inutilmente una giornata di lavoro. A loro va la nostra vera e convinta solidarietà ”.

“Disservizi come questi, di cui la cattiva gestione Musumeci-Razza purtroppo è infarcita – concludono i deputati – purtroppo, per quanto incredibili, non riescono a meravigliarci. Ci sarà un motivo perché la Sicilia ancora oggi è ai vertici dei contagi in Italia?”.