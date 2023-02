Maltrattamenti in famiglia a Messina: la Polizia di Stato arresta il compagno violento

La violenza domestica è un fenomeno purtroppo diffuso e, nonostante gli sforzi degli enti pubblici e delle associazioni, ancora troppo spesso ignorato. La storia di cui parleremo oggi dimostra però che, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, è possibile porre fine a questi episodi di violenza e tutelare le vittime.

È stato un vicino di casa a dare l’allarme, rendendo possibile l’intervento della Polizia di Stato. I poliziotti delle volanti sono intervenuti prontamente e hanno trovato una donna in lacrime, con ecchimosi al braccio destro e un occhio nero, vittima di un’aggressione da parte del compagno. La lite, scatenatasi probabilmente a causa della gelosia morbosa dell’uomo, era culminata con la chiusura dall’interno della porta di casa e la sottrazione del telefono cellulare alla donna, per impedirle di chiamare le forze dell’ordine.

Nell’appartamento gli agenti hanno trovato tracce della colluttazione e indumenti laceri strappati alla vittima, nonché danni a mobili e suppellettili. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato che l’uomo aveva perpetrato una condotta vessatoria nei confronti della donna per lungo tempo, con continue violenze fisiche e psicologiche anche in presenza della figlia della coppia, presente anche durante l’ultima lite.

Gli agenti intervenuti hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, hanno condotto l’uomo in carcere. Inoltre, l’aggressore è stato denunciato per i reati di lesioni e violenza sessuale. Nel frattempo, sono state attivate tutte le misure per tutelare la donna e la minore.