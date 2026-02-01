Maltempo, Schifani incontra Tajani a Palazzo d’Orléans

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani riceverà domani, lunedì 2 febbraio, a Palazzo d’Orléans il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, accompagnato da una delegazione della Farnesina. All’incontro prenderanno parte i vertici di Ice, Simest, Sace e Cassa depositi e prestiti.

La visita istituzionale si colloca nel contesto delle recenti ondate di maltempo che hanno interessato l’Isola, causando danni rilevanti al tessuto produttivo locale. In seguito agli eventi calamitosi, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha avviato il coordinamento di un insieme di interventi destinati alle imprese esportatrici o inserite nelle filiere dell’export, con l’obiettivo di sostenere il recupero delle attività e limitare le ricadute economiche sui mercati esteri.

Nel corso della mattinata, nella Sala Alessi, la delegazione incontrerà i rappresentanti delle comunità imprenditoriali dei territori colpiti. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione degli strumenti di supporto messi a disposizione dal sistema pubblico per accompagnare le aziende nella fase di ripresa, attraverso misure di natura finanziaria, assicurativa e promozionale.

Secondo quanto previsto dal programma, l’iniziativa intende fornire un quadro operativo delle opportunità attivabili a favore delle imprese danneggiate, illustrando le modalità di accesso ai diversi strumenti e le possibili sinergie tra le istituzioni coinvolte. Al termine dell’incontro istituzionale è in programma una conferenza stampa, durante la quale saranno riepilogati i contenuti del confronto e le linee di intervento delineate a sostegno del sistema produttivo siciliano.

