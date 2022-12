Maltempo nel messinese – Leanza: “Regione e Governo dichiarino immediatamente lo stato di calamità”

“La situazione che appare oggi nei comuni tirrenici del messinese colpiti ieri dal violentissimo maltempo è davvero disastrosa. Da Milazzo a Barcellona e negli altri centri i danni sono davvero pesanti, insieme ai disagi che stanno subendo gli abitanti, con famiglie rimaste fuori delle loro case a causa di crolli. Ancora una volta ci risvegliamo con strade, infrastrutture e centri abitati devastati dalla fuori della natura, ma che manifestano anche tutta la fragilità del nostro territorio.

I sindaci sono operativi da ieri sera, insieme ai mezzi di soccorso che stanno lavorando nelle diverse zone. Certamente hanno necessità di sentire la vicinanza delle istituzioni, ma, soprattutto, c’è bisogno di aiuti concreti per la popolazione. Da parlamentare regionale di Messina e della sua provincia chiedo che la Regione Siciliana e il Governo nazionale dichiarino immediatamente lo stato di calamità ”. Lo afferma, in una nota, Calogero Leanza, parlamentare regionale in Sicilia del Partito democratico.Â