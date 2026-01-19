Maltempo, interventi immediati per i clochard durante l’allerta

L’allerta meteo rossa diramata per la giornata di oggi, 19 gennaio, sulla Sicilia orientale ha portato numerosi Comuni ad adottare misure straordinarie, tra cui la sospensione delle attività scolastiche e la chiusura dei servizi non essenziali. In questo contesto, il Codacons richiama l’attenzione sulle persone senza fissa dimora, indicate come tra i soggetti maggiormente esposti agli effetti degli eventi meteorologici estremi.

Secondo l’associazione dei consumatori, le condizioni previste, caratterizzate da precipitazioni intense, raffiche di vento, possibili allagamenti e criticità di tipo idrogeologico, costituiscono un rischio immediato per chi vive in strada, spesso privo di adeguate possibilità di riparo e di un’assistenza sanitaria continuativa. Una situazione che, viene evidenziato, può avere conseguenze rilevanti per l’incolumità personale.

Alla luce di questo scenario, il Codacons ha rivolto un appello a sindaci, Protezione civile, Regione Siciliana, Prefetture e Aziende sanitarie provinciali affinché venga attivata con urgenza una task force straordinaria dedicata all’assistenza dei clochard e delle persone in condizioni di grave marginalità.

“Di fronte a un’allerta meteo rossa non è sufficiente limitarsi alle ordinanze di chiusura: è necessario intervenire anche per chi non ha una casa in cui rifugiarsi”, ha dichiarato Francesco Tanasi, Segretario nazionale del Codacons. “Servono azioni immediate e coordinate, come l’apertura di strutture di accoglienza straordinarie, l’attivazione di presidi mobili sul territorio, l’assistenza sanitaria di base e un rapido censimento delle persone che vivono in strada”.

L’associazione sottolinea come la gestione dell’emergenza debba includere in modo esplicito anche le fasce più fragili, evitando che l’attenzione istituzionale si concentri esclusivamente su scuole e uffici pubblici. “La tutela della vita umana deve essere la priorità assoluta in ogni situazione di emergenza”, ha aggiunto Tanasi.

👁 Articolo letto 9.472 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.