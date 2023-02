Maltempo in Sicilia: Schifani valuta lo stato di crisi regionale per far fronte alla situazione

La Sicilia sud-orientale è stata colpita negli ultimi giorni da un’ondata di maltempo che ha causato danni e difficoltà in molte zone dell’Isola. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato di essere in costante contatto con il capo della Protezione Civile regionale e di stare monitorando l’evolversi della situazione.

In attesa di ricevere una relazione dettagliata sui danni causati dal ciclone mediterraneo, Schifani sta valutando la possibilità di dichiarare lo stato di crisi regionale e di richiedere quello di emergenza nazionale a Palazzo Chigi. Questo potrebbe aiutare la Regione a far fronte alla situazione e a garantire un supporto adeguato alle aree colpite dal maltempo.

È importante notare che la dichiarazione dello stato di crisi regionale rappresenta un passo significativo per garantire che le risorse necessarie per affrontare la situazione siano disponibili e che gli sforzi per far fronte al maltempo siano coordinati e mirati.

Il presidente Schifani sta prendendo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione colpita dal maltempo. Si spera che l’applicazione dello stato di crisi regionale possa aiutare a far fronte alla situazione e a garantire un supporto adeguato a chi ne ha bisogno.

In questi momenti di difficoltà , è importante che la Regione, i servizi di emergenza e la popolazione lavorino insieme per far fronte al maltempo e garantire la sicurezza e il benessere di tutti.

