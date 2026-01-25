Maltempo in Sicilia, La Russa annuncia la riunione del Governo

Una visita sui luoghi maggiormente colpiti dal ciclone Harry per verificare l’entità dei danni e confrontarsi con le amministrazioni locali. In mattinata il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha effettuato un sopralluogo a Letojanni e a Mazzeo, frazione di Taormina, duramente interessate dalle mareggiate e dal forte vento che nei giorni scorsi hanno colpito la fascia costiera siciliana.

Accompagnato dalla prefetta Cosima Di Stani, dall’assessora regionale Elvira Amata, dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e dai sindaci del territorio, La Russa ha potuto constatare direttamente le conseguenze del maltempo sulle infrastrutture e sulle attività economiche locali, in particolare quelle legate al turismo. «Sono qui a testimoniare, come presidente del Senato, a parlare a nome di tutte le forze politiche e del governo, la volontà di volere aiutare profondamente e velocemente questa zona duramente colpita dal maltempo e che vive di turismo. E siccome l’estate sta arrivando, bisogna fare presto», ha dichiarato.

Nel corso della visita è stata ribadita la necessità di interventi rapidi per favorire il ripristino delle aree danneggiate. Il presidente del Senato ha evidenziato l’importanza della tempestività delle azioni istituzionali per contenere le ricadute economiche e sociali dell’emergenza. Dopo le tappe nel Messinese, La Russa si è spostato ad Aci Trezza, frazione marinara di Aci Castello, dove sono stati rilevati danni analoghi a quelli riscontrati in altri centri costieri. In tale contesto, ha annunciato che a Roma è prevista una riunione del Governo per valutare la dichiarazione dello stato di calamità naturale per la Sicilia, estesa anche a Sardegna e Calabria.

Riferendosi allo stanziamento delle risorse, La Russa ha riconosciuto la complessità dell’operazione, aggiungendo tuttavia che “ce la faremo”, richiamando l’impegno congiunto delle istituzioni. Ha infine sollecitato una maggiore attenzione da parte dei media nazionali sull’emergenza in corso.

👁 Articolo letto 339 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.