Maltempo e frane, Codacons chiede la visita della Meloni in Sicilia

La Sicilia si trova a fronteggiare una fase di forte criticità segnata da eventi meteorologici intensi che stanno evidenziando fragilità strutturali diffuse sul territorio. Piogge persistenti, mareggiate e cedimenti del suolo stanno incidendo sulla sicurezza dei cittadini, sulle abitazioni e sulle infrastrutture, delineando un quadro che va oltre l’emergenza contingente.

Una delle situazioni più gravi riguarda Niscemi, dove una frana di vaste proporzioni ha determinato l’evacuazione di numerosi nuclei familiari. Intere aree risultano interdette, con strade chiuse e abitazioni abbandonate, mentre il fronte di dissesto continua a destare preoccupazione. L’episodio viene indicato come rappresentativo di una condizione di vulnerabilità più ampia che interessa diverse zone dell’Isola.

Sul tema è intervenuto il Codacons. Il segretario nazionale dell’associazione, Francesco Tanasi, ha rivolto un appello alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiedendo una visita in Sicilia per verificare direttamente la situazione. “Quanto sta accadendo in Sicilia non può più essere ricondotto a singoli eventi atmosferici”, ha dichiarato Tanasi, sottolineando come a Niscemi “la terra continui a muoversi e le famiglie siano costrette a lasciare le proprie case”.

Secondo l’associazione, il dissesto idrogeologico rappresenta una minaccia destinata a ripresentarsi in assenza di interventi strutturali. “Non si tratta solo di gestire l’emergenza”, ha aggiunto Tanasi, “ma di garantire il diritto dei cittadini a vivere in condizioni di sicurezza”. Il Codacons sollecita quindi un segnale concreto da parte delle istituzioni nazionali. “Invitiamo la presidente Meloni a recarsi a Niscemi, a incontrare le famiglie coinvolte e a constatare direttamente la portata della situazione”, ha affermato Tanasi, evidenziando l’importanza di una presenza istituzionale sul territorio.

