Maltempo colpisce duramente l’agricoltura siciliana: Scardino chiede misure e fondi di ristoro

La Sicilia sta affrontando una grave crisi agricola a causa del maltempo. Il presidente della CIA Sicilia, Graziano Scardino, ha scritto all’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino chiedendo di attivare tutte le misure legislative e i fondi per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole a causa del ciclone mediterraneo Helios.

Scardino ha evidenziato che molte aziende agricole della regione stanno affrontando gravi difficoltà , in particolare nella zona orientale e sud-orientale. Il ciclone ha causato danni strutturali, infrastrutturali e alle produzioni, così come l’esondazione di fiumi, torrenti e scoline ha riproposto il problema della regolamentazione delle acque e della pulizia dei corsi d’acqua.

Il presidente della CIA ha sottolineato che l’agricoltura siciliana ha bisogno di un riordino dei consorzi di bonifica e di una strategia lungimirante per valorizzare il settore agricolo. Ha anche criticato la finanziaria regionale approvata, che secondo lui non ha fondi sufficienti per l’agricoltura e non segue un piano di sviluppo organico.

Inoltre, Scardino ha dichiarato che l’agricoltura paga un prezzo alto per l’assenza di misure dirette per il settore, che viene solo interessato da interventi indiretti. Ha anche sottolineato che la decisione dell’assemblea regionale non è in linea con le dichiarazioni del premier Giorgia Meloni alla IX Conferenza Economica della CIA, che ha promesso di difendere e rafforzare il sistema agroalimentare italiano.

In conclusione, il presidente della CIA Sicilia chiede all’assessore regionale all’Agricoltura di dare disposizioni alle strutture periferiche dell’assessorato per fare una ricognizione puntuale dei danni subiti dalle imprese agricole e di attivare tutte le misure legislative e i fondi per il ristoro dei danni. Questa situazione critica richiede un’azione immediata per sostenere e proteggere l’agricoltura siciliana.