Maltempo a Catania – Cardello: “Qui le strade diventano fiumi”

Come era stato ampiamente previsto, l’ondata di maltempo di ieri ha messo in ginocchio gran parte del territorio di “Ognina-Picanello-Barriera- Canalicchio”. Tra le criticità più grandi c’è stato il caso di via Malta e di via Faraci con i residenti letteralmente circondati dall’acqua alta. Il consigliere di “Italia Viva” del II municipio di Catania Andrea Cardello in precedenza aveva richiesto di convocare, con la massima urgenza, una commissione itinerante a cui far partecipare tecnici ed esperti del comune.

L’amministrazione non collabora con l’attività dei municipi etnei – afferma Cardello – io stesso da anni richiedo specifici interventi che puntualmente non vengono mai presi nella giusta considerazione. Il risultato è che, passato ogni temporale, nel nostro territorio si registra un bollettino di guerra dove solo per pura fortuna non c’è ancora scappata la tragedia. La domanda di fondo è- continua Cardello- fino a quando potremo andare avanti così? Da Palazzo degli Elefanti parlano di attrezzature, come l’Idro jet, non funzionanti. Ma alla gente questo cosa importa? I cittadini pretendono quei lavori necessari ad evitare che le strade diventino fiumi e si rivolgono a noi consiglieri che siamo il “front office” dei municipi”.

Che siano bombe d’acqua o temporali prolungati, da Barriera a Picanello, le strade del II municipio diventano fiumi in piena con la gente costretta a restarsene in casa ed i centralini dei vigili del fuoco che vanno letteralmente in tilt.