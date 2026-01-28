Maltempo, cabina di regia regionale riunita a Palazzo d’Orleans

La cabina di regia operativa per l’emergenza maltempo si è riunita a Palermo, a Palazzo d’Orleans, sotto la guida del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Al centro dell’incontro, la definizione degli atti che saranno sottoposti all’esame della giunta regionale nella seduta prevista per domani, con particolare riferimento alle misure di ristoro destinate alle aziende danneggiate dagli eventi meteorologici avversi.

Nel corso della riunione è stato inoltre affrontato il tema delle attività balneari, anch’esse interessate dagli effetti del maltempo. Il presidente Schifani ha illustrato l’impostazione dei lavori, chiarendo che l’azione della Regione è orientata a una valutazione complessiva delle soluzioni disponibili. «Nella riunione di stasera abbiamo definito gli atti che saranno oggetto di esame della giunta domani per quanto riguarda i ristori alle aziende colpite dal maltempo. Abbiamo fatto il punto anche sui balneari. La nostra task force sta esaminando tutte le ipotesi in campo: la logica è raggiungere l’obiettivo, utilizzare al meglio la spesa pubblica nel rispetto delle leggi e delle procedure», ha dichiarato.

All’incontro hanno partecipato, oltre al presidente della Regione, Simona Vicari, esperta del presidente per le Infrastrutture, gli assessori Giusi Savarino per il Territorio e l’Ambiente, Alessandro Aricò per le Infrastrutture e la Mobilità ed Edy Tamajo per le Attività produttive. Presenti anche il capo di gabinetto della Presidenza Salvatore Sammartano, il dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina, il direttore generale dell’Irfis Giulio Guagliano, il vice commissario della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico Sergio Tumminello, il dirigente generale della Programmazione Vincenzo Falgares e i dirigenti dei dipartimenti regionali coinvolti nella gestione dell’emergenza.

La cabina di regia tornerà a riunirsi lunedì 2 febbraio alle ore 11 per proseguire l’esame delle misure in corso.

