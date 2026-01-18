Maltempo a Messina, stop alle lezioni universitarie dell’Ateneo

A seguito dell’allerta meteo diramata per le avverse condizioni atmosferiche previste per lunedì 19 gennaio, l’Università di Messina ha disposto la sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio comunale. Il provvedimento recepisce l’ordinanza adottata dal sindaco del Comune di Messina e riguarda l’insieme dei Dipartimenti e delle strutture dell’Ateneo. La misura comprende anche gli esami di profitto programmati per la giornata indicata, che non si svolgeranno secondo il calendario previsto.

La decisione è stata assunta in via precauzionale in relazione al quadro meteorologico annunciato, classificato come “allerta meteo” dalle autorità competenti. In conseguenza della sospensione delle attività accademiche, è stato rinviato a data da destinarsi anche l’evento denominato “Winter Open Day”, inizialmente previsto per la stessa giornata e rivolto all’orientamento degli studenti.

Resta invece confermata l’inaugurazione della ex sede della Banca d’Italia, che si svolgerà secondo il programma stabilito. L’evento, non interessato dalle disposizioni di sospensione, manterrà le modalità organizzative previste e non subirà variazioni legate al provvedimento sull’attività didattica.

L’Ateneo ha comunicato che eventuali aggiornamenti in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche o a ulteriori disposizioni delle autorità locali saranno diffusi attraverso i canali istituzionali. Le strutture universitarie sono state informate delle misure adottate per garantire un coordinamento uniforme delle attività e delle comunicazioni rivolte alla comunità accademica.

