Malore in mare a Canneto, muore turista siracusano di 59 anni

Si è conclusa in tragedia la giornata di un turista di 59 anni, originario di Siracusa, deceduto nel primo pomeriggio di ieri nelle acque antistanti la frazione di Canneto, sull’isola di Lipari.

L’uomo, identificato con le iniziali A.F., stava trascorrendo una giornata al mare e si era allontanato a nuoto da uno stabilimento balneare della zona quando sarebbe stato colto da un improvviso malore. La difficoltà nel rientrare verso la spiaggia lo ha portato a chiedere aiuto mentre si trovava ancora in acqua.

A notare la situazione è stato un turista straniero che stava navigando nelle vicinanze a bordo di un gommone. Accortosi delle richieste di soccorso, ha recuperato il 59enne e ha immediatamente allertato i servizi di emergenza, dirigendosi nel frattempo verso il pontile della frazione.

Sul posto era già presente un’ambulanza del 118, intervenuta dopo la segnalazione ricevuta. Una volta raggiunta la banchina, il personale sanitario ha avviato senza ritardo le procedure di rianimazione cardiopolmonare. I tentativi di soccorso sono proseguiti a lungo, ma non hanno consentito di ristabilire le funzioni vitali dell’uomo. Il medico intervenuto ha quindi constatato il decesso.

Per gli accertamenti necessari sono intervenuti i militari della Guardia Costiera e i carabinieri di Lipari, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Completate le procedure previste, la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria del cimitero di Lipari, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il turista si trovava alle isole Eolie da alcuni giorni insieme a un gruppo di amici. La giornata di ieri avrebbe dovuto segnare la conclusione della vacanza prima del trasferimento in Trentino, dove era atteso per la stagione turistica.

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