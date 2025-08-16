Malfa in lutto, scomparsa a 75 anni la sindaca Clara Rametta

È scomparsa all’età di 75 anni Clara Rametta, sindaca di Malfa e imprenditrice che ha segnato la vita politica ed economica dell’isola di Salina e dell’intero arcipelago eoliano. La notizia della sua morte è stata diffusa nella giornata di ieri, suscitando numerosi messaggi di cordoglio.

Rametta, eletta per due mandati consecutivi, aveva proseguito la sua attività istituzionale anche in condizioni di salute difficili, portando avanti progetti di rilievo per la comunità locale. La sua amministrazione è stata caratterizzata da iniziative volte alla valorizzazione del territorio e al rafforzamento delle infrastrutture comunali, con particolare attenzione al settore turistico.

Prima di intraprendere la carriera politica, Clara Rametta si era affermata come imprenditrice, distinguendosi per la capacità di promuovere lo sviluppo del turismo a Salina e diventando un punto di riferimento per gli operatori del settore. La sua figura è stata riconosciuta come centrale per la crescita dell’isola, sia sotto il profilo economico sia sociale.

