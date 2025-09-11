“Malattie rare: Alleanza Ospedale Territorio”, incontro al Policlinico

Il Policlinico “G. Martino” di Messina ospiterà il 19 settembre, a partire dalle ore 14 presso l’aula magna del Palazzo dei Congressi, l’incontro intitolato “Malattie rare: Alleanza Ospedale Territorio”. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Ordine dei Medici della provincia, è rivolta ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con l’obiettivo di illustrare il funzionamento dello sportello malattie rare e rafforzare la collaborazione con i professionisti del territorio.

Lo sportello, attivo dal novembre 2024 e coordinato dal professor Salvatore Cannavò, rappresenta il punto di raccordo dei 16 centri specialistici presenti all’interno del Policlinico dedicati a tali patologie. “La finalità è offrire un riferimento unico a cui i medici possano rivolgersi per pazienti con sospetta malattia rara”, viene spiegato dai promotori.

L’iniziativa si propone inoltre di raccogliere osservazioni e suggerimenti dei professionisti, partendo dall’esperienza maturata negli ambulatori. Dopo i saluti istituzionali della rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, del direttore generale dell’AOU, Giorgio Giulio Santonocito, e del presidente dell’Ordine dei Medici, Giacomo Caudo, seguirà una tavola rotonda.

Alla discussione prenderanno parte il direttore generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, il presidente della SIMG, Angelo Crescenti, il segretario provinciale della SIMPef, Rita La Paglia, il presidente della FIMG, Aurelio Lembo, e il direttore sanitario dell’AOU, Giuseppe Murolo. L’appuntamento rappresenta un’occasione di confronto per definire modalità di collaborazione e percorsi condivisi a beneficio dei pazienti.

