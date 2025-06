Malasanità, Ospedale Civico al centro di una nuova indagine giudiziaria

La Procura della Repubblica di Palermo ha avviato un’inchiesta nel 2025 in seguito alle denunce presentate dal chirurgo toracico Francesco Caronia, in servizio presso l’ospedale Civico. L’indagine, promossa dal pubblico ministero Antonio Carchietti, prevede tra i primi atti l’audizione dello specialista, convocato per il pomeriggio del 18 giugno e assistito dagli avvocati Gianluca Calafiore ed Elena Gallo.

Le contestazioni riguardano presunti casi di malasanità nel reparto diretto dal primario Damiano Librizzi. Secondo il medico, nell’unità di chirurgia toracica vi sarebbero state carenze gestionali tali da provocare errori operatori e cure inadeguate, con esiti fatali. Tra i casi segnalati figura quello di Nadia, trentasettenne deceduta a seguito di complicazioni insorte dopo un intervento in anestesia totale che, sempre secondo Caronia, non sarebbe dovuto avvenire.

Il chirurgo ha consegnato al deputato regionale Ismaele La Vardera registrazioni audio di conversazioni con alcuni colleghi, utili a documentare la dinamica dei fatti. Le indagini, affidate al Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri, mirano a confrontare tali dichiarazioni con le cartelle cliniche dei pazienti coinvolti. L’obiettivo degli inquirenti è verificare la fondatezza delle accuse e accertare eventuali responsabilità all’interno della struttura ospedaliera.

