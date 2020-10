Di Maio: “Presto arriverà il vaccino e torneremo a guardare avanti”

La tempesta ancora non è passata, ma siamo all’ultimo miglio. Mostriamoci più forti di questo virus. Resistere, resistere e reagire. Con responsabilità . Per la vita e per l’Italia.

Con il nuovo dpcm introduciamo misure anti Covid più stringenti ma non limitiamo le libertà delle persone. Inoltre salvaguardiamo la scuola, le famiglie e le nostre imprese.

Presto arriverà il vaccino e torneremo a guardare avanti. E torneremo, finalmente, ad abbracciarci.