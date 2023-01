Mafia: perquisizioni a casa dell’ex amante di Messina Denaro

I carabinieri del ROS stanno effettuando perquisizioni a Bagheria presso le abitazioni di Maria Mesi, ex amante di Matteo Messina Denaro, e del fratello Francesco. La donna e il fratello sono stati indagati in passato per aver favorito la latitanza del capomafia. Francesco ha patteggiato la pena, mentre Maria è stata arrestata nel 2000 e successivamente condannata per favoreggiamento aggravato alla mafia.

La sentenza è stata poi annullata dalla Cassazione che ha sostenuto che il rapporto sentimentale con Messina Denaro escludesse l’agevolazione di Cosa Nostra. Durante le perquisizioni, gli investigatori hanno trovato diverse lettere d’amore scambiate tra la donna e il capomafia.