Mafia ed estorsioni a Palermo, blitz della Dda: otto persone fermate

La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha disposto otto provvedimenti di fermo nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica guidata da Maurizio de Lucia. L’operazione, eseguita congiuntamente dalla Questura e dal Comando Provinciale dei Carabinieri, si inserisce nelle attività di contrasto alla recrudescenza di episodi criminali registrata dal novembre 2025 nel territorio riconducibile al mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, il più recente episodio si è verificato nella notte precedente, quando è stato nuovamente preso di mira il deposito della società Sicily by Car. Tra le accuse contestate figurano tentata estorsione e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso.

Una parte dell’inchiesta riguarda una serie di violenze avvenute tra aprile e maggio 2026. In particolare, nella notte tra il 29 e il 30 aprile, due persone con il volto coperto avrebbero esploso colpi di arma da fuoco con un kalashnikov contro un’abitazione di via Don Minzoni. Il giorno successivo, secondo la ricostruzione investigativa, alcuni familiari della persona colpita avrebbero organizzato un agguato armato nei confronti di uno degli autori dell’attacco. Altri due indagati avrebbero fornito supporto logistico utilizzando due scooter.

Ulteriori accertamenti hanno riguardato il furto di un’autovettura avvenuto il 12 marzo all’interno del parcheggio di un centro commerciale cittadino. Il mezzo sarebbe stato successivamente impiegato, il 28 marzo, per un attentato incendiario contro un autolavaggio situato nei pressi di un distributore di carburante in via Lanza di Scalea.

Altri due fermati sono accusati di avere tentato di estorcere denaro a diversi esercizi commerciali di Isola delle Femmine. Gli indagati avrebbero lasciato davanti a otto attività bottiglie contenenti liquido infiammabile accompagnate da richieste di pagamento pari a 5 mila euro.

I destinatari dei provvedimenti sono Massimo Gioè, 41 anni, Riccardo Civiletti, 25 anni, Danilo D’Ignoti, 38 anni, Dionisio Mineo, 35 anni, Rosario Piazza, 20 anni, Davide Carcione, 25 anni, Salvatore Modica, 19 anni, e Samuel D’Acquisto, 21 anni.

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