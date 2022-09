Mafia – Barbagallo: “Anche attivista 5 Stelle tra indagati, chi di fango ferisce di fango perisce”

“Tantò tuonò che piovve. Per il Movimento 5 stelle è notte fonda. Se ne faccia una ragione Nuccio Di Paola, secondo cui il PD è in picchiata. E ora, chi glielo ai grillini improvvisatisi novelli paladini della legalità che nel blitz antimafia di stanotte, contro i favoreggiatori di Matteo Messina Denaro, c’è anche un attivista dei 5 Stelle, di professione agente immobiliare e aspirante candidato non eletto al comune di Marsala, coinvolto in episodi estorsivi con soggetti della famiglia mafiosa di Marsala?”.

Lo dice il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo a proposito del blitz antimafia del Ros e coordinata dalla Dda di Palermo.

“E’ chiaro che quella di Conte e company – prosegue – è tutta fuffa, solo propaganda populista della peggiore specie. Chi di fango ferisce, di fango perisce”.