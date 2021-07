Mafia – Aiello (Misto-Idv): «Pensione ai mafiosi? Chi denuncia è abbandonato»

¬ęSono indignata per la decisione presa ieri sera dalla Consulta, che ha dichiarato incostituzionale la norma che impediva di concedere ai mafiosi il trattamento pensionistico assistenziale¬Ľ. A dichiararlo √® Piera Aiello, deputata del gruppo Misto, rappresentante alla Camera di Italia dei Valori e testimone di giustizia sotto scorta. ¬ęCertamente si pu√≤ chiedere di valutare l‚Äôapplicazione della norma caso per caso, ma dichiararla illegittima significa ancora una volta tradire la fiducia dei cittadini.

Mi chiedo perch√© lo Stato si dia cos√¨ tanto da fare per difendere i diritti dei criminali, ma abbandona al propio destino i tanti testimoni di giustizia e collaboratori che hanno scelto di denunciare e hanno perso tutto senza ricevere nulla in cambio. Forse sarebbe meglio occuparsi dei tanti italiani onesti e in difficolt√† che non hanno mai avuto nulla a che fare con le mafie¬Ľ.¬†