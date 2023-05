Mafia, 65 milioni di euro e società sequestrati a imprenditori di Gela

Tre imprenditori di Gela, noti nel settore del commercio di autovetture e nell’immobiliare, sono stati colpiti da una misura di prevenzione patrimoniale senza precedenti. La Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno confiscato beni e società per un valore complessivo di 65 milioni di euro. Secondo le autorità, questi imprenditori sarebbero vicini alla famigerata organizzazione criminale “cosa nostra”.

Luca Salvatore, Luca Rocco e Luca Francesco Antonio, le persone coinvolte nell’operazione, sono attualmente imputati per concorso esterno in associazione mafiosa in un processo penale in corso. La loro pericolosità sociale è stata ritenuta di qualificata importanza, con elementi che suggeriscono la loro contiguità e complicità con organizzazioni criminali legate a “cosa nostra”. In particolare, sono state evidenziate connessioni opportuniste con esponenti della famiglia mafiosa dei “Rinzivillo”.

Le indagini economico-patrimoniali hanno svelato il reinvestimento di ingenti capitali da parte degli indagati in numerose società, formalmente intestate ai loro familiari, operanti nel settore dell’edilizia e della rivendita di autovetture. Secondo il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di Prevenzione, questi capitali avrebbero origini illecite.

Il provvedimento di confisca, del valore di circa 65 milioni di euro, si basa sulle complesse attività investigative svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Esso fa seguito al sequestro dei medesimi beni eseguito nel febbraio del 2021.

Nel contesto del processo penale a carico degli imputati, l’operazione “CAMALEONTE” ha portato all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Caltanissetta. Sebbene non fossero stabilmente inseriti nel sodalizio mafioso denominato “Cosa Nostra”, gli imprenditori contribuivano sistematicamente e consapevolmente alle attività e agli scopi dell’organizzazione mafiosa, in particolare della famiglia mafiosa di Gela.

La confisca riguarda l’intero compendio aziendale e il capitale sociale di nove società, 31 terreni siti a Gela, 186 fabbricati situati a Gela, Marina di Ragusa e Vittoria, e 23 rapporti bancari, finanziari e/o polizze assicurative. Si tratta di un colpo significativo inflitto alle attività economiche degli imprenditori coinvolti, i quali dovranno affrontare le conseguenze legali dei loro presunti legami con la criminalità organizzata.

L’operazione di confisca è il risultato di un lungo e complesso lavoro investigativo condotto dalla DDA della Procura della Repubblica di Caltanissetta, in collaborazione con la Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza di Caltanissetta. Le autorità hanno coordinato attività di accertamento economico-patrimoniale al fine di individuare le connessioni tra gli imprenditori e l’organizzazione criminale.

Il sequestro dei beni eseguito nel 2021 ha preceduto il provvedimento di confisca, il quale mira a privare gli indagati dei profitti derivanti da attività illecite. L’operazione è un duro colpo contro le presunte attività di riciclaggio di denaro e l’uso di società intestate a familiari per occultare capitali di origine sospetta.

La confisca di beni e società per un valore di 65 milioni di euro rappresenta un importante successo nella lotta contro la criminalità organizzata e dimostra l’impegno delle autorità italiane nel contrasto a queste attività illecite. Si tratta di un chiaro segnale inviato a coloro che cercano di lucrare sulla connivenza con la mafia, evidenziando che le loro ricchezze illecite verranno sottratte loro.

L’operazione “CAMALEONTE” ha evidenziato la complessità e l’entità delle attività economiche dei soggetti coinvolti, che spaziavano dal settore automobilistico a quello immobiliare. Ora, con la confisca dei beni, si mira a colpire l’economia illecita e a privare gli imprenditori di quei mezzi finanziari che potrebbero essere reinvestiti per scopi criminali.

Si tratta di un importante passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata, ma resta ancora molto da fare. Le autorità italiane continueranno ad intensificare gli sforzi per smantellare le reti criminali e sequestrare i beni illeciti, al fine di preservare lo stato di diritto e garantire un ambiente sicuro per i cittadini.

