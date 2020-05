M5S – “Ztl in cento storico a Caltagirone, con spazi esterni gratuiti  per bar ristoranti e negozi”

M5S – ā€œZtl in cento storico a Caltagirone, con spazi esterni gratuitiĀ Ā per bar ristoranti e negoziā€

Una ztlĀ Ā nel centro storico con piĆ¹ ampi spazi allā€™esterno per bar, ristoranti, paninerie e negoziĀ Ā vari. E tutto senza tasse aggiuntive . Eā€™ questa, in estrema sintesi,Ā Ā la ricetta degli esponenti calatini del M5S , Gianluca Rizzo (presidente commissione Difesa della Camera), Francesco Cappello (deputato Ars) e Piergiorgio Cappello (consigliere comunale) che vogliono proporre allā€˜amministrazione di Caltagirone per consentire alle imprese di potere avere a disposizione quei metri quadrati in piĆ¹ che possano consentire loro di mantenere il distanziamento sociale della clientela, senza dovere per forza dimezzare lā€™utenza e,Ā Ā quindi, gli introiti.

ā€œEā€™ ovvio ā€“ dicono i tre politici calatini ā€“ che il futuro deve essere ripensato se si vuole consentire agli imprenditoriĀ Ā di tenere in vita le proprie attivitĆ , e il Comune deve fare di tutto per andare loro incontro, come giĆ si comincia a vedere in altre parti dā€™Italia, dove fioriscono le proposte. A Torino, ad esempio, ci si prepara a muoversi in questo senso, perchĆ© non farlo pure qui?ā€.

La proposta di Gianluca Rizzo e di Francesco e Piergiorgio Cappello punta ad ottimizzare gli spazi liberati dalle autoĀ Ā per concederli alle imprese di ristorazione e ai bar che in questo modo potrebbero aumentare il numero dei tavoli a disposizione della clientela, senza per questo dovere pagare tasse aggiuntive per i metri quadrati in piĆ¹Ā Ā occupati.Ā Ā Spazi esterni potrebbero essere messi anche a disposizione dei negozi di abbigliamento e di altre tipologie commerciali.

ā€œTutto questo – affermano i tre autori della proposta ā€“ senza rischiare di creare souk allā€™aperto. Tutto dovrebbe essere normato in maniera seria e puntuale, facendo coesistere le legittime aspirazioni dei commercianti con i diritti dei cittadini e con il decoro della cittĆ . E, soprattutto, senza creare disagi agli abitanti delle zone interessate dagli eventuali provvedimentiā€.