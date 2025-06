M5S vuole chiarimenti in Parlamento sull’auto blu di Galvagno

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, ha espresso forte preoccupazione per le ricostruzioni giornalistiche sulle indagini che coinvolgono il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e alcuni collaboratori del suo staff. Secondo De Luca, “le indiscrezioni che giorno dopo giorno aggiungono elementi all’indagine stanno scuotendo l’intero Parlamento regionale, rischiando di comprometterne gravemente l’immagine”.

Il parlamentare pentastellato ha sottolineato che l’Assemblea non può rimanere inerte: “È doveroso che venga in aula a riferire, per rispetto dell’istituzione che rappresenta e per chiarire quantomeno sull’uso dell’auto blu”. Sul tema dell’utilizzo dei veicoli ufficiali, De Luca ha ricordato che il Movimento 5 Stelle ha sempre mantenuto “una posizione rigidissima per frenarne l’utilizzo disinvolto, già avvenuto nel recente passato”.

Il capogruppo ha infine rimarcato l’importanza della trasparenza nel rispetto della “questione morale”, auspicando che Galvagno adempia all’impegno di relazionare la Conferenza dei capigruppo e i colleghi deputati sulle modalità d’impiego dell’auto di servizio. La richiesta di riferire in Aula, ha osservato De Luca, costituisce un atto di tutela dell’istituzione e un passo necessario per ripristinare chiarezza e fiducia.

