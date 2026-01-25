M5S sollecita fondi urgenti per Comuni colpiti dal maltempo

Un intervento normativo immediato per sostenere famiglie, imprese ed enti locali colpiti dai gravi danni provocati dal ciclone Harry. È quanto chiede il Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana attraverso una lettera inviata dal capogruppo Antonio De Luca al presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. La richiesta riguarda l’inserimento di uno specifico emendamento nel disegno di legge sugli Enti locali, attualmente all’esame di Sala d’Ercole, che preveda lo stanziamento di risorse adeguate per i ristori.

Nel documento, De Luca sollecita la convocazione di una conferenza dei capigruppo per martedì prossimo, alla presenza dell’assessore regionale all’Economia, Marco Dagnino, con l’obiettivo di discutere e condividere l’iniziativa con tutte le forze politiche rappresentate in Assemblea. La proposta avanzata dal gruppo parlamentare del M5S prevede anche la possibilità di destinare a tale scopo parte delle risorse finanziarie legate ai provvedimenti collegati alla manovra finanziaria regionale.

“La nostra idea è quella di usare anche parte delle risorse economiche destinate ai prossimi collegati alla Finanziaria, rinviando a tempi successivi quelle norme che non sono urgentissime e indispensabili”, afferma De Luca, sottolineando come l’emergenza determinata dal ciclone abbia prodotto conseguenze di ampia portata. “I disastri causati dal ciclone sono enormi e le esigenze di imprese e famiglie grandissime e impellenti. Alcuni hanno perso tutto, dobbiamo dare loro aiuti concreti nel minor tempo possibile”.

Nella lettera indirizzata a Galvagno si richiama inoltre il ruolo dell’intera Assemblea regionale, evidenziando che “tutte le forze politiche rappresentate in seno all’Assemblea Regionale Siciliana abbiano il dovere morale e politico di destinare alla ricostruzione e ai necessari ristori le risorse economiche disponibili nell’ambito delle suddette manovre, laddove non vincolate ad altre emergenze indifferibili”.

