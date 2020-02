M5S – “Niente turisti del Nord in Sicilia? Parole che fanno male all’economia siciliana”

“Il presidente della Regione Musumeci farebbe bene a pesare bene le parole prima di usarle e a valutare il loro potenziale impatto fortemente negativo sulla già fragilissima economia del turismo siciliano.

Invitare i turisti del Nord a non venire in Sicilia non solo √® nettamente fuori luogo, ma √® uno schiaffo agli imprenditori del settore turistico e ricettivo, che in questo momento stanno leccandosi le ferite per una vicenda ancora in evoluzione che di tutto avrebbe bisogno tranne che di parole in libert√† dal retrogusto spiccatamente terroristico‚ÄĚ.

Lo affermano i deputati del M5S All’Ars Giovanni di Caro e Nuccio Di Paola, in riferimento a dichiarazioni stampa attribuite a Musumeci.

‚ÄúSi facciano controlli attenti e scrupolosi sui flussi turistici per la sicurezza di tutti – affermano i due deputati – ma non si faccia terrorismo suicida con l’effetto di soffocare ancora di pi√Ļ un settore vitale per la nostra regione come il turismo‚ÄĚ.