M5S: “Da Musumeci soldi pubblici per pubblicizzare in tv il suo scarso operato”. Scatta interrogazione all’Ars

M5S: ‚ÄúDa Musumeci soldi pubblici per pubblicizzare in tv il suo scarso operato‚ÄĚ. Scatta interrogazione all’Ars

Spot sulle reti nazionali, i 5 Stelle: ‚ÄúNon cambier√† il giudizio sul disastroso governo regionale, andato avanti a forza di esercizi provvisori e leggi impugnate‚ÄĚ

‚ÄúSe¬† Musumeci √® stato costretto ad investire soldi¬† pubblici per pubblicizzare il suo operato, √® evidente che di quello che ha fatto il suo governo, cavalli di Ambelia a parte, non s‚Äô√® accorto quasi nessuno. Non sar√† comunque¬† uno spot, dall‚Äôevidente sapore elettorale,¬† a cambiare il giudizio sul suo disastroso governo, che rimane certamente uno dei peggiori degli ultimi decenni. E non certo per colpa del Covid. Anche prima dello scoppio della pandemia l’esecutivo Musumeci, che √® andato avanti a¬† forza di esercizi provvisori e inguardabili toppe su leggi impugnate, si era¬† distinto per la sua totale inconcludenza‚ÄĚ.

Lo affermano i deputati del M5S all’Ars a commento degli spot della Regione Siciliana che stanno andando in onda in questi giorni sulle tv nazionali.

‚ÄúAltro che ‚Äėgoverno del fare‚Äô, si pubblicizza l‚Äôattivit√† dell‚Äôesecutivo ‚Äėdel nulla‚Äô – proseguono i deputati – facendo propaganda con i fondi Fesr che secondo quanto ci risulta dovrebbero essere utilizzati, piuttosto, per promuovere le risorse della Sicilia e non i tagli del nastro. Anche per questo presenteremo un‚Äôinterrogazione urgente all‚ÄôArs per chiedere spiegazioni al governo regionale sulla strategia di comunicazione adottata e per sapere quanto sia costata ai siciliani‚ÄĚ.¬†