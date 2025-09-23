M5S boccia la nuova Rete Ospedaliera: “Progetto nato vecchio”

Il Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana ha espresso una netta contrarietà alla nuova rimodulazione della rete ospedaliera. I deputati della commissione Salute, Antonio De Luca e Carlo Gilistro, hanno bocciato il progetto definendolo un piano inadeguato e privo di innovazione.

“Questa rimodulazione è l’ennesima occasione persa, lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo: la nuova rete nasce vecchia e promette poco di buono per il paziente. Ci sarebbero tantissime cose da cambiare”, hanno dichiarato i parlamentari pentastellati.

Secondo De Luca e Gilistro, il governo avrebbe privilegiato la rapidità a scapito della qualità. “Hanno voluto fare in fretta piuttosto che fare bene – hanno affermato – e presto i nodi, che sono tanti, verranno tutti al pettine. Questa rete rappresenta il trionfo dell’improvvisazione, un pessimo restyling di quello del 2022, che a sua volta era una modifica del piano mai entrato in vigore predisposto dall’allora assessore Gucciardi”.

I deputati hanno sottolineato l’assenza di analisi su aspetti ritenuti fondamentali, come l’andamento demografico degli ultimi anni, i flussi intraregionali e i dati di mortalità specifica per patologia, che mostrerebbero “discrepanze impressionanti tra le province”.

“Abbiamo provato in tutti i modi – hanno concluso – a far valere le nostre ragioni in commissione per orientare diversamente le scelte del governo. Non c’è stato nulla da fare e ora le conseguenze le sconteranno, come sempre, i siciliani”.

