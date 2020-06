M5S: “Anticipare i saldi all’1 luglio danneggia i piccoli commercianti, Turano ci ripensi”

La decisione contestata da Sunseri e Cancelleri, che chiedono allā€™assessore di fare marcia indietro.

ā€œLa scelta di anticipare in Sicilia i saldi al primo luglio rischia di rappresentare un colpo mortale per i piccoli commercianti siciliani. Lā€™assessore Turano ci ripensiā€.

Ā Lo afferma il deputato M5S allā€™Ars, Luigi Sunseri, che chiede allā€™assessore alle AttivitĆ produttive di fare marcia indietro rispetto a un provvedimento che in Sicilia non si allinea al calendario del resto dā€™Italia, dove i saldi sono fissati allā€™1 agosto.

ā€œDopo tre mesi di lockdown ā€“ dice Sunseri- in cui i commercianti hanno visto azzerate le entrate, non si puĆ² chiedere loro di partire subito con le vendite a prezzi scontati, significherebbe infliggere un altro duro colpo alla loro giĆ difficilissima situazione. Non si capisce poi perchĆ© la Sicilia debba anticipare addirittura di un mese la politica dei saldi rispetto alle altre Regioniā€.

Ā ā€œQuesta decisione ā€“ afferma il viceministro Giancarlo Cancelleri – ĆØ grave e dissennata, gli sconti il primo luglio equivalgono a far fallire le attivitĆ commerciali, se ĆØĀ questo che vogliamo, allora si proceda pure con questa scelta che non haĀ che fare col buon senso Ā e che guarda probabilmente agli interessi di pochi e non a quelli di tutti, Ā che gradirebbero un maggiore aiuto Ā a chi da 40 e 50 anni porta avanti attivitĆ familiari che giorno 1 potrebbero essere messe in serio rischio. Lā€™assessore ascolti anche le associazioni categoria, che sono nettamente contrarie allā€™apertura anticipata degli scontiā€.Ā